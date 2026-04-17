◇セ・リーグ阪神―中日（2026年4月17日甲子園）中日先発・柳裕也は好投報われず、7回の打席で代打を送られた。6回1失点の力投も、勝ち星はつかなかった。それでも「粘り強く投げられたと思います」と後続に託した。中日に手痛いミスが出たのは1点リードの6回の守備だ。阪神・佐藤輝の打球は左中間を襲った。この打球を追い、中堅の花田と左翼の細川が交錯。花田のグラブから白球がこぼれ落ち、佐藤輝は一気に三塁を陥れ