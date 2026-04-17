俳優・綾瀬はるかさん、當真あみさん、細田佳央太さん、菅田将暉さん、妻夫木聡さん、佐藤浩市さんが映画『人はなぜラブレターを書くのか』の初日舞台挨拶に登壇しました。 【写真を見る】【 菅田将暉 】細田佳央太に誘いを断られ消沈細田は「大好きですからね？！」秘めた思いを舞台で絶叫2000年3月8日に発生した地下鉄脱線事故。24年の時を超え、一通の手紙が奇跡を起こした実話を元に映画化された本作。 とある青年