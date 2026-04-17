ヤクルト戦に先発した巨人のウィットリー＝神宮巨人が今季初の3連勝。一回に増田陸の2点適時打などで4点を先制。三回には押し出し四球とキャベッジの2点二塁打で加点した。ウィットリーは7回無失点で来日初勝利。ヤクルトはウォルターズが踏ん張れず連勝が4で止まった。