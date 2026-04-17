◇セ・リーグ中日―阪神（2026年4月17日甲子園）中日の根尾昂投手が痛恨の一発を浴びた。1―1の7回、好投した柳の2番手で登板。先頭の中野を三振に仕留めたが、森下に左中間へ勝ち越しソロを運ばれた。これが今季6試合目の登板で初失点。8日のDeNA戦でプロ初勝利を挙げるなど、今季は中継ぎとして奮闘していただけに、悔やまれる1球。大阪桐蔭時代に躍動した甲子園で唇をかんだ。