部隊の後輩にセクハラ行為を繰り返したなどとして、海上自衛隊横須賀地方総監部は１７日、横須賀教育隊の４０歳代の２等海曹を停職１６２日の懲戒処分とした。発表によると、２曹は２０１９年１０月から２０年３月、当時所属していた部隊の後輩３人の尻を蹴ったり、頭部を平手打ちしたりするなど暴行を伴う指導をし、別の後輩４人には抱きついたり、キスを迫ったりするセクハラ行為を繰り返した。