京都府南丹市で起きた、男子児童の死体遺棄事件。父親が逮捕前の任意の聴取で「首を絞めつけて殺した」という趣旨の供述をしていたことが分かりました。少しずつ事件の詳細が明らかになってきていますが、まだ疑問も残ります。【写真で見る】違和感を覚える安達優季容疑者（37）の行動行方不明前後の安達容疑者の様子は?高柳光希キャスター:安達優季容疑者の自宅前から中継でお伝えします。自宅周辺を囲んでいる規制線の中にスロー