きょう正午すぎ、山形県上山市のワラビ畑で下草などが燃える野火火災がありました。けが人はいませんでした。 警察などによりますと、きょう正午すぎ、上山市須田板にあるワラビ畑で野火火災がありました。 畑の管理者の男性（７７）が枯れたワラビを焼却していたところ、付近の下草に燃え広がったということです。 管理者の男性から連絡を受けた妻が１１９番通報しました。 消防が消火活動を行い、火はおよそ２時間後に消し止