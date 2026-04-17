◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―中日（１７日・甲子園）中日・柳裕也投手は粘り強い投球を見せ、６回８安打無失点で交代した。初回に１点をもらうと、４回までは毎回走者を背負いながら、得点を許さなかった。３回は１死一、二塁から中野を一ゴロ。２死二、三塁で、怖い森下を中飛に打ち取った。４回は２死二、三塁から小幡を敬遠。満塁で村上にフルカウントまで持ち込まれたが、空振り三振に仕留めた。６回に不運な失点。先頭