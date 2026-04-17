天皇、皇后両陛下主催の春の園遊会が17日、東京・元赤坂の赤坂御苑で開かれ、ミラノ・コルティナ冬季五輪フィギュアスケート・ペアで金メダルの三浦璃来と木原龍一が出席した。2人はライフスタイル誌「家庭画報」（世界文化社）1月号の晴れ着特集に出演した縁で、家庭画報チームがこの日のコーディネートを担当。同誌のインスタグラムに投稿された動画で、それぞれ着物の感想を語った。薄いピンク色の着物を身にまとった三浦