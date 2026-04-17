◇プロ野球セ・リーグ 巨人8-2ヤクルト（17日、神宮球場）巨人が前のカードから続く3連勝。先発のウィットリー投手が好投、打線は12安打8得点でヤクルトに快勝しました。巨人先発は加入1年目のウィットリー投手。ここまで2試合に登板し、0勝1敗、防御率4.91の成績でした。初回にいきなり4点の援護をもらい、今季3度目のマウンドに上がったウィットリー投手は無失点で立ち上がると、2回は奪った3つのアウトすべてを空振り三振とする