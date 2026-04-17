◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―中日（１７日・甲子園）阪神が、相手守備の乱れに乗じて同点に追い付いた。０―１の６回、先頭の佐藤が放った打球は左中間へ。左翼・細川と中堅・花田が交錯し、落球で三塁打となった。続く大山が、詰まりながらも左前へ同点タイムリーを放った。一気に勝ち越しを狙った打線は、続く前川も中前打で出塁。先発・村上の代打・木浪が四球を選び、２死満塁と好機を広げて一打勝ち越しの場面を迎えた