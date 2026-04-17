◇パ・リーグ楽天ーロッテ（2026年4月17日楽天モバイル）楽天は左腕の藤井が今季初登板。先発して6回を2安打無失点と好投を披露した。0―0のままで降板したが、先発としての役割を十分に果たし「今季初登板で緊張もあったけれど、チームのために全力で腕を振った。その結果、無失点で投げることができて良かった」と振り返った。丁寧に低めに球を集め、4回まで1安打で無失点。5回に先頭からの安打と四球などで1死二、