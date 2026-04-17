「阪神−中日」（１７日、甲子園球場）阪神の村上頌樹投手は６回４安打１失点で降板した。振り返れば、初回に悔いが残る。簡単に２死としたが、細川に左翼フェンス直撃の二塁打を浴びた。２死一、二塁となって、高橋周に左前への先制適時打を許した。二回以降は走者を出しながらも要所を締め、無失点。五回には１死一塁から自らの野選でピンチとしたが、本塁は踏ませなかった。すると、六回に先頭の佐藤輝が左中間へ打球