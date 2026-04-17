◇セ・リーグヤクルト2―8巨人（2026年4月17日神宮）ヤクルトは巨人に2―8で敗れ、連勝が4で止まった。中日から移籍し、今季初先発のウォルターズが2回2/3を8安打4四死球で7失点と大乱調。「チームが良い流れだったので、いいピッチングをしてチームに貢献したかった。良い流れをつくることができず申し訳ないです」とコメントした。序盤に大量ビハインドを背負い、苦しい展開になった。援護したい打線だったが、得点