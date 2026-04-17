◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト２―８巨人（１７日・神宮）巨人の大城卓三（３３）が「５番・捕手」で先発出場し、４打数３安打１打点で２試合連続の猛打賞を記録した。２回無死で右前へ運ぶと、７回１死は左前へ。９回無死でも左前へ落とした。１４日の阪神戦（甲子園）では２号ソロを含む３安打２打点をマークしており、出場２試合連続の猛打賞、打率は５割３分３厘まで上昇した。昨季は５６試合で打率１割８分７厘と不完