女性アイドルグループ「アイドリング！！！」のメンバーでタレントの佐藤ミケーラ倭子が、３０歳を迎えた１７日、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新し、結婚したことを明らかにした。「私、佐藤ミケーラ倭子は結婚いたしました」と報告。「やっとみんなにお届けすることができました」と声を弾ませ、お相手については「本当に人間です」と明かした。プロポーズは沖縄で受けたといい、その直前にハブに遭遇したことを告白。