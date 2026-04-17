タレントの辻希美（38）が17日、自身のYouTubeチャンネルを更新。人気スーパー「ヤオコー」の購入品を紹介する動画を公開し、自身の味付けに似てる総菜を絶賛した。過去にも2日連続で訪れたことを明かしていた人気スーパーで、「気になりすぎて買ったのが『自家製厚焼き玉子』」と初めて購入した卵焼きを紹介した。「目の前にキッチンがあって、そこで作ってんの」と説明して一口食べ、「うまい！甘い！めっちゃおいしい！」と