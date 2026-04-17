◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト２―８巨人（１７日・神宮）巨人が今季初の３連勝と波に乗ってきた。打線が初回から活発で３回までに７点を奪って主導権を握り、投げてはフォレスト・ウィットリー投手が来日初勝利をマーク。甲子園で阪神に連勝後、首位・ヤクルトも下して貯金を３にした。＊＊＊＊＊＊新外国人による投げ合いで始まった。巨人打線は昨年中日に在籍したウォルターズに対し、初回から攻め立てた。対戦