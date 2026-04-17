17日、衆院内閣委員会において、共産党の塩川鉄也議員が赤間二郎国家公安委員長を追及した。【映像】「ダメこれ」ヤジ連発の瞬間（実際の様子）塩川議員は「国家情報会議設置法案について質問いたします。警察の対応に係る点について、赤間国家公安委員長にお尋ねをいたします」と切り出し「大垣警察の市民監視事件です。2024年、名古屋高裁は、警察による個人情報収集と中部電力子会社シーテック社への情報提供を違法とし、個