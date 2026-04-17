◇セ・リーグ阪神―中日（2026年4月17日甲子園）阪神・村上頌樹投手（27）は6回4安打1失点と粘投したが、勝ち星はつかなかった。立ち上がりこそ苦しんだが、粘りの投球を展開した。初回は細川にフェンス直撃の二塁打、ボスラーに四球を与え、2死一、二塁。ピンチを招くと、高橋に左翼への適時打を浴びて、先制点を献上した。2回を3者凡退でリズムをつかむと、以降は走者を背負いながらも失点は許さず。同点に追いつい