女優の伊藤歩が４６歳の誕生日を迎え、祝福の声が寄せられている。伊藤は１７日までに自身のインスタグラムを更新し、「先日、お陰様で誕生日を迎えました」と１６日に４６歳になったことを報告すると、カウンター席に座り、シャンパングラスを片手に微笑む様子を披露。左手薬指には結婚指輪が輝いている。続けて「気を抜くとあっという間に１年経ってしまうから時間の管理、そしてお芝居の上達がんばります日頃の感謝を忘れ