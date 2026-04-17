「阪神−中日」（１７日、甲子園球場）中日がまさかの形で同点とされた。先発の柳が五回まで無失点と好投。だが、１点リードの六回だった。先頭・佐藤輝の打球は左中間へ上がった。左翼手・細川が落下地点に入りグラブを構えたが、中堅手・花田も懸命に打球を追い、交錯した。ボールはこぼれ、転々とする間に佐藤輝は三塁へ到達した。記録は三塁打となった。甲子園の大歓声が連携の声をかき消したのか、打ち取った打球が三