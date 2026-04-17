子連れ再婚したタレントでブロガーの小林礼奈（あやな、34）が17日、ブログを更新。ステップファミリーや再婚などに対する一部の言説に思いをつづった。小林は「ステップファミリー、義父、再婚で一括りにされるのは悲しい」とタイトルを付け、「シングルマザー5年間を経験して、やっぱり離婚後のメンタルヘラヘラ、いわゆるメンヘラ状態の時に優しくされると揺らぐし…揺らいだし…」と自身の経験について書き出した。自身がシン