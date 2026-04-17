桜花賞のアランカールは5着でした。課題だったスタートは五分に出てくれましたが、二の脚が速くなくて最後方で構える以外の選択しかありませんでした。ラストはよく伸びてくれていますが、1分31秒台という速い決着でしたからね。さすが対応しきれなかったという解釈でよさそうです。5着でオークスの優先権を確保、と聞いて「ん？」と引っかかる人は古い人なんだそうです。実は2017年までは優先権は4着以内だったという歴史があ