今週はクラシック初戦の皐月賞。若葉ステークス2着のロードフィレールとのコンビで参戦する。前哨戦はやや離されての2着で、今回は伏兵扱いにとどまりそうだが、断然の人気馬は不在。それほど上位との差があるとは言えず、展開一つでチャンスは回ってきそう。ユタカマジック炸裂！？となるか。【武豊日記】ダービーへの参戦もかかる一戦土日で10鞍●武豊 今週の騎乗馬・4月18日（土）阪神6Rシュネルアンジュ7Rヤエギリ9Rメ