◇セ・リーグ巨人8―2ヤクルト（2026年4月17日神宮）巨人が敵地でヤクルトに快勝し、今季初の3連勝。今季初の貯金3とした。相手先発右腕・ウォルターズの不安定な立ち上がりを攻めて初回に打者8人で4得点。1死からキャベッジが死球で出塁し、泉口とダルベックの連打で満塁としてから大城がストレートの四球を選んで押し出しで1点先制すると、丸の二ゴロと増田陸の左前2点適時打で一挙4点を先取した。3回には1死満塁