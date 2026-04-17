１７日までの東京株式市場の週間値動きは、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値が、前週末比１２円６５銭（０・０３％）高の４万８３９１円５９銭となった。中東情勢を巡る緊張緩和への期待で買われる日があった一方、原油価格の高止まりに伴う物価上昇（インフレ）懸念などの売り圧力も強く、週間の値動きは小幅となった。日経平均株価（２２５種）は、前週末比１５５１円７９銭（２・７３％）高の５万８４７５