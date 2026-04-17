トラックなどの燃料となる「軽油」をめぐって話し合って価格を決めるカルテルを結んだ罪で、東京地検特捜部は販売会社5社を起訴しました。公正取引委員会の刑事告発を受け、東京地検特捜部が独占禁止法違反の罪で起訴したのは、石油販売会社「東日本宇佐美」「共栄石油」「キタセキ」「ENEOSウイング」「エネクスフリート」の5社です。特捜部によりますと、5社の担当者らは、2024年、都内の飲食店で会合を行い、運送業者などに向け