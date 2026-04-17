食糧問題などに最新の技術で取り組む「フードテック」の分野で、新潟を新しい企業の集積地にしようとする取り組みが始まりました。新潟フードテックタウンは、食品や食料分野の新しい企業を生み出し、集積しようという構想です。4月16日に設立された実行委員会には経済界や行政、大学などの代表が名を連ね、オール新潟での支援体制を整えます。設立総会に続き開かれたのは県内や県外の企業・団体が参加した課題