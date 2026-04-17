「ロフト」は、4月24日（金）から、ミッフィーとの限定企画第4弾「Miffy Little Fruit Parade by LOFT」を、全国の店舗とネットストアで展開する。【写真】大人かわいいトートバッグも！新作ミッフィーアイテム一覧■淡くやさしいパステルカラーが広がる今回“Little Fruit Parade”をテーマに展開されるのは、フルーツをモチーフにした淡くやさしいパステルカラーが広がる、“大人かわいい”アイテム全41種類の雑貨コレクシ