GTVニュース 他人の住宅の敷地内に侵入し下着２枚を盗んだとして、板倉町に住む教諭の男が逮捕されました。男は容疑を認めているということです。 窃盗の疑いで逮捕されたのは、栃木県内の中高一貫校の教諭で板倉町泉野に住む、羽鳥真早雄容疑者（３９）です。 警察によりますと羽鳥容疑者は、１６日午後０時半ごろ板倉町で、住宅の敷地内に侵入し、干してあった女性用の下着２枚を盗んだ疑いがもたれています。