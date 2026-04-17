◆パ・リーグソフトバンク―オリックス（１７日・みずほペイペイドーム）ソフトバンク・中村晃内野手が今季初安打をマークした。７点ビハインドの６回２死、カウント１―２からの４球目のチェンジアップを中前にはじき返した。この日は「６番・一塁」で今季初めてスタメンに名を連ねた。開幕から勝負どころの代打として、四球を選ぶなど献身的な打席を重ねていたベテランだが、今季８打席目で待望の「Ｈ」ランプとなった。