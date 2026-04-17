17日、マニラでの記者会見で、日本人2人の逮捕を発表するフィリピン警察の担当者ら（共同）【マニラ共同】フィリピン警察は17日、日本で詐欺などを繰り返していたとされる日本人の集団「JPドラゴン」と「ルフィ」の構成員7、8人が、フィリピンに潜伏している可能性があると明らかにした。捜査当局は他のグループを含めて25人前後の日本人の行方を追い、摘発を強化している。捜査当局は2023年、フィリピン国内での両グループの