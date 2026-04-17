「あのちゃん」ことタレント・あの（年齢非公表）が17日までに更新されたYouTubeチャンネル「TOKYO PRIME CHANNEL」にゲスト出演し、現在挑戦していることについて語る場面があった。「新たに挑戦したいことはある?」と聞かれると、あのちゃんは「家政婦さん探し」と回答。「昔から家政婦さんがほしくて。朝起こしてほしいのと、結構物理的に引っ張ってもらいたい。募集したいです」と明かした。また求める条件として「信