◆パ・リーグ楽天―ロッテ（１７日・楽天モバイル最強）ロッテ・種市篤暉投手（２７）が今季初先発し、７回９１球を投げて５安打、無四死球、無失点で降板した。打線の援護に恵まれず、今季初勝利はならなかった。３回は２死一、三塁のピンチを招いたが、辰己を二ゴロで失点せず。６回は先頭の小深田に中前安打を許すも辰己は二ゴロ併殺打、黒川を遊ゴロで得点を与えなかった。３月のＷＢＣに出場し、疲労が抜けなかったた