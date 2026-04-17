見頃を迎えたネモフィラ＝１７日、くりはま花の国横須賀市神明町の「くりはま花の国」で、ネモフィラが見頃を迎えた。約４千平方メートルの庭園を青く染め、来場者を楽しませている。ネモフィラは米国が原産の一年草。直径２〜３センチほどの淡い青色の花を咲かせ、「瑠璃唐草（るりからくさ）」の和名を持つ。同園では、標高約７０メートルに位置する「ハーブ園」に約１００万本が植えられている。同園の担当者によると、４