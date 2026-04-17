歌手のＬｉＳＡがジャージー姿で武道館の前に立つ姿が反響を呼んでいる。１７日にインスタグラムで「おはよーーーー！本日より【ＬｉＶＥｉｓＳｍｉｌｅＡｌｗａｙｓ〜１５〜】武道館２ｄａｙｓ。今日は１４回目の武道館。全力全速力でいくよー！アリーナツアー＃ＬｉＳＡ１５ｔｈよろしくお願いしますっ！」とつづり、ライブ看板が掲示された武道館の前にピンクのジャージーとピンクの帽子姿で立つショットをアップし