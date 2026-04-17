タレントのかとうれいこが衣装ショットを披露し、反響を呼んでいる。かとうは１７日、インスタグラムに「イベントパーティに出席した時のお洋服」とつづり、美脚が透ける黒地のワンピース姿をアップした。この投稿には「最高にお美しいです」「黒のワンピースとっても優雅で綺麗です」「かわい〜い！」などの声が寄せられている。