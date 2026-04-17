◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト―巨人（１７日・神宮）巨人のボビー・ダルベック内野手が９回に４号ソロを放った。これが２戦連続弾となった。７―０の９回。荘司の変化球を捉え、左越えのソロを放った。ダルベックは前日１６日の阪神戦でも３ランを放つなど３安打猛打賞をマーク。この日もこれでマルチ安打とした。