◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト―巨人（１７日・神宮）巨人の大城卓三捕手が「５番・捕手」で先発出場し、攻守で抜群の存在感を放った。初回は先制の押し出し四球を選び、一挙４得点のビッグイニングに貢献。３回には先頭打者として右前安打で出塁し、この回３得点の起点となった。７、９回には左前安打を放ち、３安打で打率は驚異の５割３分３厘に。守っては初勝利を目指すウィットリーを巧みにリードした。１４日の阪神