横浜Ｍは１７日、神奈川・横須賀市内で明治安田Ｊ１百年構想リーグ第１１節・川崎戦（１８日・日産スタジアム）に向けて一部のみを公開して全体練習を行った。開幕３連敗スタートからなかなか波に乗ることができず、現在３勝７敗の９位と低迷が続く。前節のＦＣ東京戦もホームで１―３で敗れ、現在２連敗中。３連敗阻止へ、大島秀夫監督は「ホームだし、ダービーだし、勝つことが一番の目的。やり方とか、今までチャレンジして