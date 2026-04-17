元女子プロレスラーでタレントの北斗晶が３世代ショットを公開した。１７日までにインスタグラムで「先日ですが三世代でネギ掘り」と始めて、「お父ちゃんがいたら四世代でネギ掘りになったんだけどね〜」とつづり、夫・佐々木健介と長男の佐々木健之介、孫の３人でねぎを収穫する様子をアップした。続けて「桜も完全に終わりになりましたね満開を今年も見逃してしまった」と締めた。この投稿には「お手伝いかわいい」「