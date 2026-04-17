◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―中日（１７日・甲子園）中日・高橋周が５番起用に応えた。初回２死一、二塁で先制打。村上の外角の直球を左前に運んだ。前の試合の６番から打順を上げたベテランは「好投手から先制できてよかった」と、ガッツポーズ。阪神・村上は、２４年途中から前回の対戦まで７連勝を許している天敵だ。特に甲子園では通算７度の対戦で７勝を献上してきたが、先手を取った。高橋周は１４日の広島戦（豊橋）で