軽油価格をめぐってカルテルを結んだとして東京地検特捜部は17日、石油販売会社5社を独占禁止法違反の罪で起訴しました。起訴されたのは、「東日本宇佐美」（東京・文京区）「ENEOSウイング」（名古屋市）、「共栄石油」（東京・江戸川区）「エネクスフリート」（大阪市）「キタセキ」（宮城・岩沼市）の石油販売会社5社です。5社は、2024年10月から12月にかけて東京都内の飲食店で会合を開き運送事業者向けの軽油について仕入れ価