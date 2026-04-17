◇プロ野球 セ・リーグ 阪神−中日（17日、甲子園）敵地甲子園球場での3連戦の初戦を迎えた中日は初回に先制点を奪いリード。先発は今季ここまで21イニングを投げて自責点2、防御率0.86の柳裕也投手。甲子園では通算2勝8敗、2019年5月11日を最後に白星を挙げられていない相性の悪さ。序盤からランナーを背負う展開になるも、ピンチで踏ん張る粘りのピッチング。5回まで無失点に抑えます。しかし6回、先頭打者の阪神4番佐藤輝明選手