ABEMAオリジナルドラマ『スキャンダルイブ』『MISS KING / ミス・キング』『死ぬほど愛して』『透明なわたしたち』、およびオリジナルドキュメンタリー『追跡3年 棄てられた日本人』の計5作品が、国際メディアコンクール『ニューヨーク・フェスティバル 2026』の最優秀賞候補に選出されたことが発表された。 （関連：【画像あり】柴咲コウが芸能事務所社長、川口春奈が週刊誌記者を演じた『スキャン