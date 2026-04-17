TVアニメ『文豪ストレイドッグス』の放送10周年を記念したイベント「『文豪ストレイドッグス』 -迷ヰ犬達ノ音奏-」。小学生～18歳を対象とした一般席無料チケットの受付が4月17日より開始された。 参考：『文豪ストレイドッグス -迷ヰ犬達ノ音奏-』グッズ情報初公開チケット一般販売も開始へ 『文豪ストレイドッグス』は、中島敦、太宰治、芥川龍之介など実在する文豪の名を冠したキャラクターたちが活躍する