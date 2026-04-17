ミラノ冬季五輪女子スキージャンプ代表の高梨沙羅（29）は4月13日、Instagramを更新。ファーストピッチセレモニーの舞台裏を公開した。 【画像】「可愛さのレベルが違う」原田葵、五輪取材での“透明感”が半端ない！現地でのプチハプニングも明かす 高梨は4月12日、エスコンフィールドHOKKAIDOで行われた北海道日本ハムファイターズ対福岡ソフトバンクホークス戦でファース