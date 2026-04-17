山形県は県職員がさくらんぼの収穫作業などを副業として行うことができる制度「やまがたチェリサポ職員制度」を今年度から拡大して運用すると発表しました。 【写真を見る】吉村知事は「大変期待している」県職員が副業として農作業全般への協力可能に人手不足へ対応「やまがたチェリサポ職員制度＋（プラス）」（山形） 「やまがたチェリサポ職員制度」は収穫時に人手が足りなくなるさくらんぼ農家を支援しようと２０２２