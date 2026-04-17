◇プロ野球パ・リーグ 楽天ーロッテ(17日、楽天モバイルパーク)楽天とロッテの試合で珍しいプレーが生まれました。場面は両チーム無得点で迎えた8回表。先頭の藤原恭大選手が四球で出塁します。続く西川史礁選手は7球目のフォークで空振りに倒れるも、同時に藤原選手が2塁に盗塁を試みます。一時はセーフとなるも、この際、西川選手のスイングがキャッチャーの防具に当たるものとなっており守備妨害と判定。ともに藤原選手もアウト